Kimse Bilmez 25. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm full izle 09.12.2019 00:59

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yayınlanan 25. bölümü yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Ali'yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamayı başarmıştır. Ali yerine onun canı kadar çok sevdiği Hüdaverdi, kurşunun hedefi olarak hastaneye kaldırılır. Hüdaverdi'nin vurulması herkesi yasa boğar. İşte merak edilen detaylar ve Kimse Bilmez'in 25. yeni bölümü...

UYGAR'IN