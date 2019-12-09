Kimse Bilmez 25. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm full izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yayınlanan 25. bölümü yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Ali'yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamayı başarmıştır. Ali yerine onun canı kadar çok sevdiği Hüdaverdi, kurşunun hedefi olarak hastaneye kaldırılır. Hüdaverdi'nin vurulması herkesi yasa boğar. İşte merak edilen detaylar ve Kimse Bilmez'in 25. yeni bölümü...
KİMSE BİLMEZ 25. BÖLÜM! ALİ, UYGAR'IN PEŞİNE DÜŞER
Ali'yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamayı başarmıştır. Ali yerine onun canı kadar çok sevdiği Hüdaverdi, kurşunun hedefi olarak hastaneye kaldırılır. Hüdaverdi'nin vurulması herkesi yasa boğar. Ağır yaralanan Hüdaverdi ölecek mi?
Babasının katilinin peşine düşen Vedat, Pilot'a rağmen intikam peşindedir. Ali'yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek?
Hüdaverdi'yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir. Ali her şeyi göze alarak Uygar'ın peşine düşer. Ali tam Uygar'ı yakalamışken Kurtbey çıka gelir. Kurtbey'in varlığından güç alan Uygar, tam Ali'yi vuracakken planı terse çıkar. Ali, Uygar'dan sonsuza kadar kurtuldu mu? Pilot, babam dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Kurtbey'in yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mı?
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