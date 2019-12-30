Haberler Video Kimse Bilmez 27. bölüm izle! Kimse Bilmez final bölümü tek parça izle

Kimse Bilmez 27. bölüm izle! Kimse Bilmez final bölümü tek parça izle

30.12.2019 00:21

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez bu akşam yayınlanan 27. bölümüyle ekranlara veda etti. Final bölümünde Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarıyor.Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Kimse Bilmez 27. (final) bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.


KİMSE BİLMEZ 27. FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarır.Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır.Öte yandan Nedim'in vurduğu Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali'ye anlatmak ister. Ali, Kurtbey'in büyüttüğü Zeynep'in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi?Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır.Vedat en sonunda Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyler. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak?Ali'nin, Nedim'den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?
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