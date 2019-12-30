Kimse Bilmez 27. bölüm izle! Kimse Bilmez final bölümü tek parça izle 30.12.2019 00:21

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez bu akşam yayınlanan 27. bölümüyle ekranlara veda etti. Final bölümünde Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken çıka gelen Nedim, yıllardır içinde biriktirdiği intikam hissini bir anda ortaya çıkarıyor.Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Kimse Bilmez 27. (final) bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.