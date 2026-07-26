Arnavutköy'de otomobil çarptığı kadının üzerinden geçip kaçtı: Güler Karavay hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 18:07

Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçtı

Kaza, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin "kanal boyu" olarak adlandırdığı yolda gece saatlerinde meydana geldi. Güler Karavay (47), eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada T.Ü. idaresindeki ticari aracın çarptığı Karavay, aracın önüne düştü. Sürücü, durmak yerine Karavay'ın üzerinden geçerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Güler Karavay hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi ağır, yeğenleri ise hafif yaralandı.

Kaçan sürücü sabaha karşı yakalandı

Cinayet gibi kaza çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kaçan sürücü T.Ü.'yü sabaha karşı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahalleli tepkili: "Biz cinayet gözüyle bakıyoruz"

Kazanın yaşandığı bölgede gece saatlerinde yarış, drift ve alkollü araç kullanımı yapıldığını belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Yolda kaldırım ve kasis bulunmadığını ifade eden vatandaşlar, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.