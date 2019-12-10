Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 850. yeni bölümüne ''Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?'' sorusu damgasını vurdu. İşte yarışmacının o soruya verdiği cevap...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi.
Milyoner'in son bölümüne ''Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Saffet ve Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?'' sorusu damgasını vurdu.
İşte yarışmacının o soruya verdiği cevap...
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