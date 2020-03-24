"Hangisi 'tsunami'nin TDK sözlüğüne girmiş diğer adıdır?" | Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangisi 'tsunami'nin TDK sözlüğüne girmiş diğer adıdır?" sorusu geceye damga vurdu. Peki, "Hangisi 'tsunami'nin TDK sözlüğüne girmiş diğer adıdır?" sorusunun cevabı ne? İşte detaylar...
"Hangisi 'tsunami'nin TDK sözlüğüne girmiş diğer adıdır?" | Kim Milyoner Olmak İster24.03.2020 01:54
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