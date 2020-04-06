ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e bu akşam usta oyuncu Aykut Oray'ın oğlu Anıl Oray katıldı. Bizimkiler dizisinde Katil karakteriyle sevilen Aykut Oray ile ilgili konuşmaların ardından usta oyuncuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Aykut Oray kimdir? Bizimkiler Katil karakterini canlandıran usta oyuncu Aykut Oray kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...
AYKUT ORAY KİMDİR?
1972 – 2009 yılları arasında pek çok sinema filminde ve televizyon dizisinde rol almıştır. 1989–2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonculuk tarihindeki en uzun süren dizi olan Bizimkiler'de canlandırdığı Katil Yavuz karakteriyle gönüllere taht kurmuştur.
Aykut Oray, 13 Ekim 1942 tarihinde, Üsküdar, İstanbul'da dünyaya geldi. Buca Çaka Bey ve Ödemiş Zafer İlkokullarında ilköğretimini tamamlayan Oray, bir süre Manisa'da yaşadıysa da babasının vefatının ardından tekrar Ödemiş'e yerleşti ve de lise eğitimini burada tamamladı.
Üniversite eğitimi için İstanbul'u seçen Koray, burada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ön Asya Dilleri ve Kültürleri bölümüne kayıt oldu. Bu bölümü başarıyla bitirmesinin ardından Hititolojibölümünde yüksek lisans yapan Oray, ayrıca arda tiyatro ile tanıştı.
Tiyatroya 1961 yılında, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'nda başlayan Oray,1963 yılında ise profesyonel olarak tiyatro çalışmalarına başladı ve de 50'nin üstünde tiyatro oyununda yer aldı.
1963–1975 yılları arasında aktif olarak tiyatronun içinde olan Oray, 1975 yılında askere gitmesinin ardından oyunculuğa bir süre ara verdi ve 1988 yılında T.V. dizisi Perihan Abla'nın kadrosuna katılana kadar da sahnelerden uzak kaldı.
Oray'ı bütün Türkiye'nin hayranı olduğu bir oyuncu haline getiren yapım ise, 1989 yılında başlayan ve de 2002 yılına kadar toplam 460 bölüm aralıksız devam eden efsanevi dizi Bizimkiler oldu. Bizimkiler'de canlandırdığı Katil Yavuz karakteri çok sevilen Oray, Bizimkiler'in yanı sıra pek çok sinema ve t.v. yapımında rol aldı ve de 1989 yılında BRT kanalında Halk Matinesi adlı programın sunuculuğunu gerçekleştirdi.
Oyunculuğun yanı sıra akademisyen olarak da görev yapan Oray, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Televizyon Bölümü ve de Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuar Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Aykut Oray, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleşen 4. Kaunos Altın Aslan Türk Filmleri Festivali'ne katıldığı sırada, 11 Ağustos 2009 tarihinde kaldığı otel odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Evli ve iki çocuk babası olan Oray'ın zamansız ölümü hayranlarını hüzne boğdu.
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