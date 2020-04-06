ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e bu akşam usta oyuncu Aykut Oray'ın oğlu Anıl Oray katıldı. Bizimkiler dizisinde Katil karakteriyle sevilen Aykut Oray ile ilgili konuşmaların ardından usta oyuncuyla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Aykut Oray kimdir? Bizimkiler Katil karakterini canlandıran usta oyuncu Aykut Oray kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı...

AYKUT ORAY KİMDİR?

1972 – 2009 yılları arasında pek çok sinema filminde ve televizyon dizisinde rol almıştır. 1989–2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyonculuk tarihindeki en uzun süren dizi olan Bizimkiler'de canlandırdığı Katil Yavuz karakteriyle gönüllere taht kurmuştur.