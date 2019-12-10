Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Halit Akçatepe sorusu! Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi.





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