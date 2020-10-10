Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Yeşilçam sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangisi, Yeşilçam filmlerinde de kullanılmış dinlediğiniz şarkıda geçen, 'Sen' ile başlayan ve 'olarak kalacaksın' şeklinde biten cümledeki ifadelerden biri değildir" sorusu geceye damga vurdu.
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