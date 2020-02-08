Haberler Video 1980 yapımı Supermen 2 filminde Daily Planet sahnesinde arka plandaki posterde Türkçe ne yazmaktadır?
1980 yapımı Supermen 2 filminde Daily Planet sahnesinde arka plandaki posterde Türkçe ne yazmaktadır?

1980 yapımı Supermen 2 filminde Daily Planet sahnesinde arka plandaki posterde Türkçe ne yazmaktadır?

08.02.2020 22:57

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1980 yapımı Supermen 2 adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?" ifadelerine yer verildi. İşte o sorunun yanıtı...


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1980 yapımı Supermen 2 adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane'in Daily Planet'te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?

A: Kıtaların buluştuğu ülke

B: Daha iyisi olamaz

C: Ne olursa ol gel

D: En doğrusu

Doğru cevap: B: Daha iyisi olamaz

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