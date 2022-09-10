Milyoner’e Pınar Aylin damgası! Ünlü şarkıcı bakın hangi soruda elendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde ünlü şarkıcı Pınar Aylin geceye damga vurdu. 100 bin TL'lik soruya kadar gelen ünlü şarkıcı "Susam Sokağın"nda hangi kukulayı canlandıran oyuncuya NASA, çocukların uzaya ilgisini arttırmak için, 1986'da tüm mürettabatın öldüğü Challenger görevinde kostümüyle yer alması için teklif götürmüştür?" sorusunda yarışmaya veda etti.