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Milyoner'e Demet Akalın damgası! Yarışmacının tepkisi sosyal medyayı salladı

Milyoner'e Demet Akalın damgası! Yarışmacının tepkisi sosyal medyayı salladı
07.06.2021 09:41
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Atv ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan 'Hangi seçenekte Demet Akalın adı hecelerine doğru ayrılmıştır?' sorusuna yarışmacının joker kullanması sosyal medyayı salladı.


Yarışmaya Muğla Fethiye'den katılan 23 yaşındaki Eda Kıvrak, Dumlupınar Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi. Eda Hanım, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayla şirin bir kafe açmak istiyor.
Kim Milyoner Olmak İster Videoları