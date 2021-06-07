Milyoner'e Demet Akalın damgası! Yarışmacının tepkisi sosyal medyayı salladı

Atv ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan 'Hangi seçenekte Demet Akalın adı hecelerine doğru ayrılmıştır?' sorusuna yarışmacının joker kullanması sosyal medyayı salladı.