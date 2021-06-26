Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Mike Tyson sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya sorulan "Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zobalık yaptığını görüp kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?" sorusu dikkat çekti. İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan özel bölümüne Mike Tyson ile ilgili sorulan bir soru damgasını vurdu.



İşte Tyson'a sorulan o soru;



Eşiyle gezmek için New York'ta bir hayvanat bahçesini kapatan Mike Tyson, hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zobalık yaptığını görüp kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?



A- ASLAN

B- AYI

C- GORİL

D- KANGURU



Mike Tyson geçmişte gümüş sırtlı bir gorille dövüşmek için bir hayvanat bahçesi görevlisine 10 bin dolar teklif ettiğini itiraf etti.

Eski ağır sıklet dünya şampiyonu hayvan sevgisiyle tanınıyor. Kısa süre önce de egzotik hayvan beslediği geçmişini tartıştığı ve Amerika'nın asıl "Kaplan Kral'ı" olma iddiasını gösterdiği haberleri basında yer almıştı.

Fakat anlaşılan Tyson gorilleri büyük kedilerden daha az seviyor. Nitekim boksör 1980'lerin sonunda bir keresinde kafesin içine tırmanıp gümüş sırtlı bir

gorille dövüşmek istediğini bir hayvanat bahçesi görevlisine söylediğini açıkladı.

Neyse ki bahsi geçen hayvanat bahçesi görevlisi teklifini reddetti.