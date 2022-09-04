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Kardeşlerim 58. yeni bölüm fragmanı: "Bir daha aileme dokunursan, seni öldürürüm!"

Kardeşlerim 58. yeni bölüm fragmanı: "Bir daha aileme dokunursan, seni öldürürüm!"
04.09.2022 10:45

OTOMATİK OYNAT

Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 56. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 55. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 52. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 52. bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 51. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
İZLE | Kardeşlerim 50. bölüm...
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 49. bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 48. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 45. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 43. bölüm 2....
Kardeşlerim 00:30
Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 00:29
Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı...

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi “Kardeşlerim” 3.sezonuna bomba gibi başladı. İzleyicinin özlemle beklediği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 57. bölümün ardından Kardeşlerim 58. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kardeşlerim Videoları

Zengin hayata kolay alışan Ömer, biraz dozu kaçırır; okulda sushi yemeler, limuzinle gitmeler yeni gelen öğrenciler arasında alay konusu olur. Bunlardan biri de Tolga'nın kız kardeşidir. Daha ilk günden Ömer ile gerilirler.

Sokakta yine dolandırıcılık yaparak insanları kandıran Akif eski eşlerini tek tek ziyaret eder. Gizlice eve sızdığı için Nebahat ile tartışırken Doruk, aslında Resul'ün nasıl öldüğünü öğrenir.

Hamileliği herkesten gizleyen Şengül, çocukların öğrenmesi ile Orhan'a söyleme kararı alır. Orhan'ın nikahını basar ve hamile olduğunu söyler ama geç kalmıştır.

Eren kardeşlerin zengin bir hayat sürdüklerini öğrenen Akif, bu kez de onların peşine düşer. Ömer'i kandırarak ortak olurlar. Ömer'in ev partisinde kendini daha fazla tutamayan Doruk, Berk'e her şeyi anlatır. İkili arasında çıkan arbede de Berk kafasını taşa vurup bilinçsiz şekilde havuza düşer.

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" 3.sezonuna bomba gibi başladı. İzleyicinin özlemle beklediği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. 57. bölümün ardından Kardeşlerim 58. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

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