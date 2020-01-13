Hercai 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan alevler içerisinde kalıyor 13.01.2020 18:36

Hercai dizisinin 28. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Cuma akşamları saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Hercai dizisinin 28. bölüm fragmanı yakın bir zamanda yayıncı kuruluş ATV tarafından yayınlandı. Fragmanda evde yangın çıktığı ve Reyyan'ın alevler içerisinde bayıldığı görülüyor. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.

REYYAN, MİRAN'A DESTEK OLUYOR

Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur.

AZİZE, ELİF'İ KONAKTAN GÖNDERMEK İSTİYOR

Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister.

ELİF YURT DIŞINA GİTMEYE KARAR VERİYOR

Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder.

YENİ BİR SAVAŞ BAŞLIYOR

Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.