Hercai 49. bölüm fragmanında kahreden detay! Hazar Şadoğlu ölüyor mu?

Hercai 48. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak merak ediliyor. Atv ekranlarında yayınlanan Hercai 49. yeni bölüm fragmanında Azize Aslanbey'in sırları ortaya çıkarken, 'Hazar öldü' sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 49. yeni bölüm fragmanı...

Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santarcığlu ve Serhat Tutumluer'in yer aldığı Hercai yeni bölümde neler yaşanacak merak ediliyor. Hazar Şadoğlu ölüyor mu? Miran şimdi ne yapacak? İşte Hercai 49. yeni bölüm fragmanı...

Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai yurt dışında da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. İspanya'da da izleyicilerle buluşan Hercai diziyle olduğu kadar oyuncularıyla da gündemden düşmüyor.

İspanya'da binlerce kişinin takip ettiği "Telenovelas" isimli blog geçtiğimiz günlerde dizi oyuncuları için bir oylama düzenledi. İspanyol izleyicilerin tercihleri sonucunda ise, Hercai'nin başarılı oyuncuları Ebru Şahin "Nova Turkish Dream Girl", İlay Erkök "En İyi Genç Kadın Oyuncu", Ahmet Tansu Taşanlar "En İyi Genç Erkek Oyuncu", Ayda Aksel "En iyi Türk Antagonist (Düşman Karakter) Kadın Oyuncu", Serhat Tutumluer "Nova TV'deki En İyi Türk Erkek Oyuncu", Cahit Gök "En İyi Türk Nova Tv Erkek Oyuncu", Feride Çetin "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Kadın Oyuncu", Serdar Özer ise "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Erkek Oyuncu", dalında birinci seçilerek ödül sahibi oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren en çok izlenen dizilerden olan Hercai, başarısıyla yurt dışında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Feride Çetin, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök ve İlay Erkök paylaşıyor.