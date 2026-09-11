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Gözaltına alınan kişilerin kimliklerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik gözaltı işlemlerinin durumu ise açıklanmadı.

KİMLİK BİLGİLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 43'ü gözaltına alındı.