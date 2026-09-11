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Seferihisar Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturması: 43 kişi gözaltına alındı

Seferihisar Belediyesi'nde usulsüzlük soruşturması: 43 kişi gözaltına alındı

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İzmir’de Seferihisar Belediyesine yönelik düzenlenen usulsüzlük operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 43’ü yakalandı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

48 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 43'ü gözaltına alındı.

KİMLİK BİLGİLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Gözaltına alınan kişilerin kimliklerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik gözaltı işlemlerinin durumu ise açıklanmadı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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