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İstanbul metrosunda elektriksel arklanma paniği! Seferler durduruldu, anons yapıldı: “Vagonlara asla dokunmayın”

İstanbul metrosunda elektriksel arklanma paniği! Seferler durduruldu, anons yapıldı: “Vagonlara asla dokunmayın”

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M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda yaşanan elektriksel arklanma sonrası yolcular tahliye edildi. O sırada yapılan “Vagonlara asla dokunmayın” anonsu olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda sabah saatlerinde kablolarda elektriksel arklanma meydana geldi. Olay sırasında yoğun duman oluşurken perondaki yolcular tahliye edildi ve metro seferleri durduruldu. Aksama nedeniyle hattın diğer duraklarında da yoğunluk yaşandı. Olay sırasında yolculara "Vagonlara asla dokunmayın" şeklinde anons yapıldığı aktarıldı.

Metro İstanbul, yaşanan olayla ilgili açıklamasında patlama meydana geldiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, görüntülerde patlama izlenimi veren durumun elektriksel arklanma nedeniyle oluştuğu, duyulan sesin de bu sırada meydana geldiği belirtildi. Ayrıca metro aracının ön camında çatlama yaşandığı ifade edildi. Metro İstanbul'un aktarılan açıklamasına göre Ihlamurkuyu ve Altınşehir istasyonlarında seferler yeniden normal akışına döndü.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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