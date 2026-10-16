Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 09:46

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik soruşturma yürütüldü. Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de toplam 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmanın, B.H.'ye ait cep telefonunda tespit edilen yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmalar üzerine genişletildiği öğrenildi. MASAK ve BTK raporlarıyla dijital materyallerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin örgütlü hareket ettiklerine yönelik delillere ulaşıldığı belirtildi. MASAK raporlarında, 2021-2025 yılları arasındaki mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu kaydedildi. Soruşturmada B.H.'nin organizasyonun lideri olduğu, diğer şüphelilerin ise bahis panelinin yönetimi, para transferleri, banka hesabı temini ve teknik destek gibi görevler üstlendiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle edinildiği öne sürülen taşınır ve taşınmaz mallara, banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara el konuldu.