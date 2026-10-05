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Hızlı tren hattında kritik aşama! 4 saatlik yol 1,5 saate inecek

Hızlı tren hattında kritik aşama! 4 saatlik yol 1,5 saate inecek

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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, 9 Ekim’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni hatla birlikte iki nokta arasındaki seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi hedeflenirken, gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Tepeci canlı yayında aktardı.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda önemli bir aşamaya gelindi. Hattın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.

Yeni hatla birlikte Çerkezköy-Kapıkule arasındaki seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi hedefleniyor. Ulaştırma projesindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Tepeci canlı yayında aktardı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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