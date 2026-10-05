Eyüpsultan Belediyesi soruşturmasında dikkat çeken görüntü! Özmen böyle gözaltına alındı

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda önemli bir aşamaya gelindi. Hattın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.