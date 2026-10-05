Hızlı tren hattında kritik aşama! 4 saatlik yol 1,5 saate inecek
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimi, 9 Ekim’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. Yeni hatla birlikte iki nokta arasındaki seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi hedeflenirken, gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Tepeci canlı yayında aktardı.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda önemli bir aşamaya gelindi. Hattın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.
Yeni hatla birlikte Çerkezköy-Kapıkule arasındaki seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi hedefleniyor. Ulaştırma projesindeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Tepeci canlı yayında aktardı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber