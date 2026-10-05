Yargıda rüşvet soruşturmasında 8 tutuklama! Lütfü Türkkan’ın dosyası Ankara’ya gönderildi
2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara hukuka aykırı şekilde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular elde edildi. Dosyada isimleri geçen 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırılırken, soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklandı ve yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Lütfü Türkkan’la ilgili dosya ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber