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Yargıda rüşvet soruşturmasında 8 tutuklama! Lütfü Türkkan’ın dosyası Ankara’ya gönderildi

Yargıda rüşvet soruşturmasında 8 tutuklama! Lütfü Türkkan’ın dosyası Ankara’ya gönderildi

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2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara hukuka aykırı şekilde müdahale edildiğine ilişkin delil ve bulgular elde edildi. Dosyada isimleri geçen 5 hakim ve Cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırılırken, soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklandı ve yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Lütfü Türkkan’la ilgili dosya ise ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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