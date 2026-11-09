Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 18:03

ARNAVUTKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde meydana geldi.

SERVİS MİNİBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI

İddiaya göre, Y.A. yönetimindeki 34 LHY 69 plakalı kamyon ile D.D.'nin kullandığı 34 LAC 346 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri servis minibüsünün içinde sıkışan yolcuları kurtardı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Çiğdem Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan B.B., G.İ., Ş.P., F.A., H.K., E.İ., H.Ç., M.C.Ç., S.A. ve S.T. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.