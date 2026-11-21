Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 14 araçlı zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken otoyolda ulaşım iki şeritten kontrollü sağlanıyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel