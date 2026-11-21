Bakan Ersoy'dan kitaplara adanan bir ömre vefa: Prof. Dr. İsmail Erünsal için özel eser hazırlanıyor

Osmaneli–Bursa hattında test süreci başladı: Bursa–Ankara ve Bursa–İstanbul 2 saat 15 dakika

Kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj İstanbul'da yakalandı: Brezilya'daki 3 ton kokainin arkasındaki isim olduğu belirlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'dan 15 yaş kuralı ve terörsüz Türkiye vurgusu