Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 11:50

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" isimli şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, şarkısıyla COP31'e destek veren Erener'e teşekkür etti.

Şarkıda kuşlar, okyanuslar ve ormanlar üzerinden doğaya ilişkin mesajlar verilirken "Tek Bir Dünya", "Tek Bir Yuva", "Tek Bir Gökyüzü", "Tek Bir Umut" ve "Tek Bir Ses" ifadeleri öne çıkarıldı.