Via+ sistemiyle RTÜK'ten yapay zekâ destekli yayın denetimi
RTÜK, yayın denetiminde yapay zekâ kullanılan Via+ sistemini devreye almaya hazırlanıyor. Sistem günde 19 bin 200 saatlik konuşmayı analiz edip 12 dilde tercüme yapabilecek.
RTÜK, yayın denetiminde yapay zekâ kullanılan Via+ adlı yeni sistemi devreye almaya hazırlanıyor. Sistem günde 19 bin 200 saatlik konuşmayı analiz edebilecek, 12 dilde tercüme yapabilecek ve yayın ihlallerini tespit edebilecek.
Via+ aynı anda 6 uydudan 800'den fazla kanalı takip edebilecek. Sistemin internet tabanlı mecraları da denetlemesi planlanırken RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, kurulumun yüzde 90 oranında tamamlandığını, testlerin sürdüğünü ve uzman eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber