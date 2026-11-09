Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 11:47

RTÜK, yayın denetiminde yapay zekâ kullanılan Via+ adlı yeni sistemi devreye almaya hazırlanıyor. Sistem günde 19 bin 200 saatlik konuşmayı analiz edebilecek, 12 dilde tercüme yapabilecek ve yayın ihlallerini tespit edebilecek.

Via+ aynı anda 6 uydudan 800'den fazla kanalı takip edebilecek. Sistemin internet tabanlı mecraları da denetlemesi planlanırken RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, kurulumun yüzde 90 oranında tamamlandığını, testlerin sürdüğünü ve uzman eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı.