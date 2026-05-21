Husumet kanlı bitti: Kafasından vurulan genç yaşam savaşı veriyor!

Konya’da bir araya gelen iki genç arasında çıkan tartışma, yerini silah seslerine bıraktı. Silahına sarılan saldırgan, hedef aldığı genci ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Olay, saat 15.30 sıralarında Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki C.G. ile 18 yaşındaki B.Z. arasında sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında C.G., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak B.Z.'ye ateş açtı. Merminin başına isabet etmesi sonucu B.Z. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Hastaneye Yakınları Yetiştirdi

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında olay yerinden hızla uzaklaşan saldırgan kayıplara karıştı. Ağır yaralanan B.Z.'yi gören yakınları, beklemeden kendi imkanlarıyla genci Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan B.Z.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Suç Aletiyle Teslim Oldu

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakta geniş çaplı inceleme yapan ekipler, boş kovanları toplayarak güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Olayın şüphelisi C.G., kaçtıktan kısa bir süre sonra beraberindeki suç aleti tabanca ile birlikte emniyete giderek polise teslim oldu.

Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

