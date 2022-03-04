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Yürek sızlatan görüntü! Akrep Nalan'ın köpeği arkasından öylece bakakaldı

Yürek sızlatan görüntü! Akrep Nalan'ın köpeği arkasından öylece bakakaldı
04.03.2022 13:32

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Akrep Nalan'ın tabutu evinden çıkartılırken kameralara yansıyan yürek sızlatan görüntü! Son dakika haberi usta isim Akrep Nalan'dan geldi. Geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın hayatını kaybetti. 67 yaşındaki sanatçının komşusu, Akrep Nalan'ın ölmeden önceki son anlarını anlattı, sevenleri ortaya çıkan detaylarla kahroldu. Akrep Nalan'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü. Bu sırada ünlü sanatçının köpeği Lucy'nin kameralara yansıyan halleri yürekleri sızlattı.

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