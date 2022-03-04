Haberler Haber Videoları Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni | Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni | Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni | Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı
04.03.2022 13:19

OTOMATİK OYNAT

Haber 18:20
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 01:24
Korku dolu anlar: "Deprem oldu...
Haber 00:22
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile...
Haber 47:08
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Haber 03:31
''3. Dünya Savaşı nükleer ve...
Haber 01:31
Beklenen kar yağışı geldi!...
Haber 01:41
Zırhlı araçla kapı açıldı!...
Haber 01:27
Polis aracı refüjdeki ağaca...
Haber 00:35
FETÖ'nün sınav hırsızlarına...
Haber 00:17
Erzurum Çat'ta korkutan deprem
Haber 02:38
Kabine toplanıyor: Gündem...
Haber 02:06
Başkan Erdoğan, Dadaşlara...

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum." dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Bekir Pakdemir'li görevi Vahit Kirişçi'ye devretti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımda standartların en üst seviyesini uygulayacağız" dedi. Kirişçi, "Sayın Bakan hizmet ettiği için onun anlatacakları vardı ama bundan sonra hizmet ederek inşallah katkı sunacağım. İçinizden birisiyim, Bakanlığın merkez teşkilatında çalışmasak bile Yenimahalle'deki birimde çalıştık. İnşallah bizden sonraki görevi devralacaklar da benzer cümleleri kurmuş olur." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA