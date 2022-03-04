Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni | Vahit Kirişçi görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişci atandı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum." dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Bekir Pakdemir'li görevi Vahit Kirişçi'ye devretti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tarımda standartların en üst seviyesini uygulayacağız" dedi. Kirişçi, "Sayın Bakan hizmet ettiği için onun anlatacakları vardı ama bundan sonra hizmet ederek inşallah katkı sunacağım. İçinizden birisiyim, Bakanlığın merkez teşkilatında çalışmasak bile Yenimahalle'deki birimde çalıştık. İnşallah bizden sonraki görevi devralacaklar da benzer cümleleri kurmuş olur." ifadelerini kullandı.