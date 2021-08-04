Yürek parçalayan görüntü! Mezuniyet cübbesi tabutta! Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cenazesi Osmaniye Kadirli'de defnedildi!

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cenazesinde yürek parçalayan görüntü! Mezuniyet cübbesi tabutta! Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu törende güçlükle ayakta durabilirken, Ezgi Tuğba, kardeşinin Türk bayrağı bulunan tabutunun üzerine mezuniyetinde giymeyi planladığı cübbeyi koydu. İşte yürekleri parçalayan o görüntü...

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Hatyaoğlu'nun cenazesi, tören için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulu bahçesine götürüldü.

Cenaze törenine Haytaoğlu'nun babası Mustafa, annesi Mezide, ablası Ezgi Tuğba ve kardeşi Hazan Haytaoğlu, yakınları, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yardımcısı Demirtaş, baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi, onu teskin etmeye çalıştı.

Üzerine Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi.

Cenaze namazının ardından Haytaoğlu'nun naaşı, Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.