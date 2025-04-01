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Yunanistan’ın eski Bakanı Varoufakis’in paylaşımı Vedat Milor’u rahatsız etti
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Yunanistan'ın eski Bakanı Varoufakis'in paylaşımı Vedat Milor'u rahatsız etti

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2025 07:24

Fransız siyasetçi Marine Le Pen AB fonları üzerinden yolsuzluk yaptı 5 yıl siyasi yasak aldı, Avrupa kararı alkışladı. CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB üzerinden 560 milyar TL'lik yolsuzluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı aynı Avrupa akılalmaz iddialarla Türk yargısını hedef aldı. Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis bu ikiyüzlülüğe tepki gösterirken bu topraklarda yetişen ünlü gurme Vedat Milor, cebini doldurduğu için İmamoğlu'na kalkan oldu. Müstemleke valisi gibi Avrupalıların ikiyüzlülüğünü savunan Milor'a tepki yağdı.

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