Son dakika haberine göre Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından on binlerce göçmen Yunanistan sınır kapısına dayandı. Pazarkule Sınır Kapısı'ndan göçmenleri ülkesine almak istemeyen Yunan güvenlik güçleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenlerin üzerine TOMA ile tazyikli su sıktı.
Yunanistan'dan göçmenlere sert müdahale! TOMA ve gaz bombasıyla...01.03.2020 17:47
- Son dakika: Hatay sınırındaki hava savunma üssünden füzeler fırlatıldı
- Yunanistan'dan göçmenlere sert müdahale! TOMA ve gaz bombasıyla...
- Son dakika: Hatay skandalında yeni gelişme! Sputnik Yayın Müdürü Mahir Boztepe ve 3 çalışanı gözaltında
- Avrupa'nın göçmenlere karşı iki yüzlülüğü sürüyor! "Defolun buradan" diyerek karşıladılar
- İşte rejim uçaklarının düşürülme anı | VİDEO
- Son dakika:İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü!
- Şii lider Şeyh Subhi Et-Tufeyli'den Esad rejimi, Hizbullah ve İran'a çok sert sözler
- MSB paylaştı! Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler!
- Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki kritik görüşmenin tarihi belli oldu | Video
- Rus muhabir TSK'nın Esad rejimine nefes aldırmadığı anları böyle anlattı: Türkler hiç acımıyor
- Şehitlerimize hakaret eden PKK’lı hain, PÖH tarafından yakalandı!
- Şehitlerimize hakaret eden PKK’lı hain, PÖH tarafından alındı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.