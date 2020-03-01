Yunanistan'dan göçmenlere sert müdahale! TOMA ve gaz bombasıyla... 01.03.2020 17:47

Son dakika haberine göre Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından on binlerce göçmen Yunanistan sınır kapısına dayandı. Pazarkule Sınır Kapısı'ndan göçmenleri ülkesine almak istemeyen Yunan güvenlik güçleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenlerin üzerine TOMA ile tazyikli su sıktı.