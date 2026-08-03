Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2026 18:07

İstanbul'un Pendik ilçesinde inşaat alanından çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ercan Ekşi hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 480 saatlik kamera çalışmasıyla Taksim'de yakaladığı katil zanlısı ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan ve inşaat işleri için İstanbul'a gidip gelen 46 yaşındaki iki çocuk babası iş adamı Ercan Ekşi, 31 Temmuz Cuma günü saat 12.00 sıralarında Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi üzerinde bulunan inşaat alanından çıktığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanan Ekşi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

480 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ KATİLİ ELE VERDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, toplam 480 saatlik görüntüyü mercek altına aldı. Yapılan titiz takip sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Muhammet G. (23), olaydan sonraki gün akşam saatlerinde Taksim'de yürüyüş yaptığı sırada kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Muhammet G., polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde, "İrtibatları bilmem. İstanbul'a şehir dışından çalışmaya geldim. Sürekli iş değiştirdim. Tanımadığım kişiler tarafından bu iş için para teklif edildi, ben de böyle bir teklif gelince kabul ettim. Yaralamak kastıyla ateş ettim. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muhammet G.'nin ifadesi doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen Mehmet G. (27) ve Özcan O.'yu (48) da yakalayarak gözaltına aldı. Cinayette kullanıldığı belirlenen tabanca ise olay yerinin 300 metre uzağındaki boş bir alanda ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her birinin 5'er suç kaydı bulunan 3 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.