Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ terör örgütü mensubunun Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ terör örgütü mensubunun Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.