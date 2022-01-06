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Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü sınırda yakalandı
06.01.2022 15:34

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ terör örgütü mensubunun Hudut Kartalları tarafından yakalandığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

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