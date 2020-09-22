Yunan paçavrasının Başkan Erdoğan'a yönelik ahlaksız manşetine Prof. Dr. İlyas Topsakal'dan tepki! "Devlete küfür etmekle eş değerdir"

22.09.2020 00:10

Yunanistan’da yayımlanan “Dimokratia” gazetesi Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir manşete imza atmış ve Takvim.com.tr rezaleti Türkiye'ye duyurmuştu. İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ahlaksız manşeti A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Topsakal, “Bu manşet devlete küfür etmekle eş değerdir” dedi.

Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" gazetesi Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir manşete imza atmış ve Takvim.com.tr rezaleti Türkiye'ye duyurmuştu. İstanbul Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal ahlaksız manşeti A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı. Topsakal, "Bu manşet devlete küfür etmekle eş değerdir" dedi.