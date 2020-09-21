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    Son dakika: 'den Yunan gazetesinin manşetine sert tepki: Ahlaksız ve utanmaz hareket

    Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Erdoğan'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Tsiaras'a mektup gönderdi. Gül, gönderdiği mektupta, "Bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum. Yunan makamlarınca gereken adımların acilen atılacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

    AA
    Yunan gazetesinin manşetine sert tepki

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dimokratia gazetesinin Başkan 'a hakaret içeren manşetinden dolayı Yunanistan Adalet Bakanı Kostantinos Tsiaras'a mektup gönderdi.

    Gül, mektubunda, Yunanistan'da faaliyet gösteren sözde bir gazetenin Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef alan çirkin manşetini Türk kamuoyuyla birlikte üzülerek müşahede ettiğini belirtti.


    AHLAKSIZ VE UTANMAZ HAREKETİ EN ŞEDİT ŞEKİLDE KINIYOR KABUL EDİLEMEZ BULUYORUM
    "Basın özgürlüğü kisvesi altında sunulan, ancak esasında basın özgürlüğünün amaçladıklarından uzak ve uluslararası hukukun gerektirdiği barışçıl niyetlerle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bu ahlaksız ve utanmaz hareketi en şedit şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyorum."     ifadesini kullanan Gül, mektubunda şunları kaydetti:

    "Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde asla kabul edilemeyecek bu vahim olaya hassasiyetle yaklaşacağınıza ve Yunan makamlarınca bu eylem karşısında gereken adımların acilen atılacağına olan inancımı ifade etmek isterim."

    Bakan Gül, mektubunda "Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bu çarpık zihniyete karşı hukuktan taviz vermeden iş birliğinin her daim artarak sürmesi" dileğinde de bulundu.

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