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    • 21.09.2020 11:32
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    'ın küstah ine adrese teslim cevap: Γαμήσου Miçotakis!

    'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, baş sayfasında Başkan Erdoğan'a çok çirkin ve en ağır şekilde hakarette bulunan bir e imza attı. Takvim.com.tr'nin Yunan paçavrasının rezaletini ortaya çıkarmasının ardından Yunan makamları skandalı sadece kınamakla yetinirken, 'den ise peş peşe tepkiler geldi. Son olarak Başkan Erdoğan'ın avukatı, tepki çeken manşet hakkında suç duyurusunda bulundu. Biz de Takvim.com.tr olarak Başkan Erdoğan'a hakareti ve küfrü görmezden gelen Yunan makamlarına misliyle karşılık veriyoruz!

    takvim.com.tr
    Γαμήσου Miçotakis!

    Provokasyonlarına ara vermeyen Yunan paçavrası, inde yine bir küstahlığa imza attı. Dimokratika'nın manşetinde önce Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir küfür, daha sonra da küfürlü manşeti savunan bir açıklamaya yer verildi. Manşette "Pek çok Yunan, manşetimize hayran kaldı." ifadeleri kullanıldı.

    YUNAN'IN ANLAYACAĞI DİLDEN CEVAP!
    Yunan medyasının küstah tavrını Takvim.com.tr ortaya çıkarırken, yetkili makamları sadece skandalı "kınamakla" yetindi.

    Yunanistan , rezaleti "Yunanistan'da ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü tamamen güvence altına alınmıştır. Bu gerçek, çoğunlukla yabancı liderler olmak üzere herhangi bir kişinin kişiliğine yönelik hakaretlerden kaçınma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Hakaret içeren ifadelerin kullanılması, ülkemizin siyasi kültürüne zarar verir ve ancak kınanabilir." açıklamasıyla geçiştirdi.

    Biz de Takvim.com.tr olarak Yunanistan'ın küstah tavrına karşı misliyle karşılık vererek çirkin sözleri gerekli makamlara iade ediyoruz!



    TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nin Erdoğan'ı hedef alan çirkin manşeti ile ilgili açıklamada bulundu.

    Kalın, Yunan gazetesinin skandal manşeti için şöyle konuştu:

    Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.

    AKAR: UTANÇ VESİKASI
    Manşete tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şunları söyledi:

    Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz.

    Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz.

    ÇAVUŞOĞLU DUYURDU: YUNAN BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDIK
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Başkan Erdoğan hakkındaki çirkin haber başlığıyla ilgili Yunanistan Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, "Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" ifadesini kullandı.



    BİR TEPKİ DE ALTUN'DAN
    İletişim Başkanı , Yunanistan'da bir gazetede Başkan Erdoğan'a hakaret edilmesini en sert biçimde kınadığını belirterek, Yunan hükümetine, bu utanmazlığın sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Altun, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." dedi.

    HAREKETE GEÇİLDİ
    Başkan Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

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