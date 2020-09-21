Provokasyonlarına ara vermeyen Yunan paçavrası, manşetinde yine bir küstahlığa imza attı. Dimokratika'nın manşetinde önce Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir küfür, daha sonra da küfürlü manşeti savunan bir açıklamaya yer verildi. Manşette "Pek çok Yunan, manşetimize hayran kaldı." ifadeleri kullanıldı.



YUNAN'IN ANLAYACAĞI DİLDEN CEVAP!

Yunan medyasının küstah tavrını Takvim.com.tr ortaya çıkarırken, Yunanistan yetkili makamları sadece skandalı "kınamakla" yetindi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, rezaleti "Yunanistan'da ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü tamamen güvence altına alınmıştır. Bu gerçek, çoğunlukla yabancı liderler olmak üzere herhangi bir kişinin kişiliğine yönelik hakaretlerden kaçınma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Hakaret içeren ifadelerin kullanılması, ülkemizin siyasi kültürüne zarar verir ve ancak kınanabilir." açıklamasıyla geçiştirdi.



Biz de Takvim.com.tr olarak Yunanistan'ın küstah tavrına karşı misliyle karşılık vererek çirkin sözleri gerekli makamlara iade ediyoruz!







TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunan gazetesinin Erdoğan'ı hedef alan çirkin manşeti ile ilgili açıklamada bulundu.

Kalın, Yunan gazetesinin skandal manşeti için şöyle konuştu:

Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.

AKAR: UTANÇ VESİKASI

Manşete tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise şunları söyledi:

Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiçkimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz.

Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz.





ÇAVUŞOĞLU DUYURDU: YUNAN BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Başkan Erdoğan hakkındaki çirkin haber başlığıyla ilgili Yunanistan Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, "Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" ifadesini kullandı.







BİR TEPKİ DE ALTUN'DAN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'da bir gazetede Başkan Erdoğan'a hakaret edilmesini en sert biçimde kınadığını belirterek, Yunan hükümetine, bu utanmazlığın sorumlularından hesap sorulması çağrısında bulundu. İletişim Başkanı Altun, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." dedi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Başkan Erdoğan'ın avukatları, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

