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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 12:23 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 12:34

YÜKSEK KİRAYA ''DUR'' diyecek proje! Kentsel dönüşüme özel 100.000 konut! Murat Kurum: ''Satılmayacak, uygun bedelle kiralanacak!''

Son dakika haberi! Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini tek tek açıkladı. Kurum, İstanbul'da başına alıp giden yüksek kiralarla vatandaşın boğazını sıkan Fahiş Kira sorununa ''Dur'' diyecek projesini açıkladı. Kentsel dönüşüme özel 100.000 konut müjdesi veren Kurum bu konutlara ilişkin; ''Bu konutlar satılmayacak, çok uygun bedellerle kiralanacak böylece İstanbul'da yaşanan yüksek kira fiyat artışlarına karşı düşük gelir grubundaki kardeşlerimizi de korumuş olacağız.'' dedi.

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