YouTuber Oğuzhan Uğur'dan İslam'a saldırı

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un YouTuber oğlu Oğuzhan Uğur, BaBaLa TV mizah kanalında İslam ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) sünnetiyle dalga geçti. Pinç'in yeni sezon tanıtımında sünneti aşağılayan Uğur, kısa videosunda Müslümanları yanlış yansıtarak algı yaptı. Sosyal medyada büyük infial uyandıran videoya çok sert tepkiler yükseliyor.

YouTube'da kendi videolarını yayınlayarak ünlü olan Oğuzhan Uğur, toplumun dini değerlerini aşağılayarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik etti.

Aynı zamanda emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un oğlu olan YouTuber, sosyal medyada göçmen, sığınmacı ve mülteci düşmanlığını körüklemek için Müslümanları terörist ve sapkın olarak gösteren bir video yayınladı. Videodaki tasvirin gerçeklikle uzaktan yakından alakasının olmaması aksine İslam kurallarını aşağılaması şüphe uyandırdı.

Kısa sürede amacına ulaşan Uğur'un videosu şu ana kadar 1 milyona yakın izlenme kaydetti. Sosyal medyada büyük infial oluşturan video halkın büyük tepkisine uğradı. Irkçı videoya karşı binlerce tepki tweeti atıldı.

Vatandaşlar, ülkemize sığınanları hedef alıyormuş gibi gösterip İslam'ı hedef alan Uğur'a, "faşist, ırkçı kafatasçı, İslamafobik" ifadelerini kullandı.