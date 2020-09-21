Yine İBB yine “eko-felaket”! Maltepe’de kötü koku vatandaşı isyan ettirdi

21.09.2020 14:05

İstanbul Maltepe’deki Bülbülderesi çevresinde CHP’li İBB kanalizasyon çalışması yaptı ancak pis su hala dereye akmaya devam ediyor. Çevre halkı pis kokudan şikayet ederken, ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.

A Haber muhabirinin olay yerinden aktardığı bilgiler şöyle:



İstanbul'un farklı bölgelerinde bulunan derelerden yükselen kokular vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Bugünkü adresimiz ise Maltepe. Bülbülderesi'nde yükselen kokular mahalle sakinlerini rahatsız ediyor. Dere normalde 20 gün önce ıslah edilmiş. Ama ıslah edilmesine rağmen derenin içerisinde bulunan kanalizasyon borularından gelen atıklar dereye tekrar aktığı için buradan da çok yüksek derecede bir koku almak mümkün.







Gördüğünüz gibi sadece derenin içinde bulunan borudan akan atıklar değil, derenin içinde bulunan aynı zamanda diğer çöpler de kokunun yayılmasını hızlandırıyor. Biz bu yayını yapmadan önce bölge halkıyla bir araya geldik. Bölge halkı, bu noktada oturamadıklarını belirtti. Buradaki esnaf da oldukça bu durumdan şikayetçi. Esnafi "Burada durmak neredeyse imkansız, biz dükkanlarımızın başında bile duramıyoruz" diyor.



