Yiğit Bulut'tan "Döviz rezervleri buhar oldu" yalanıyla Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye canlı yayında ekonomi dersi

CHP ve avaneleri, son günlerde "döviz rezervleri buhar oldu" yalanıyla Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında çirkin bir karalama kampanyası başlattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, A Haber yayınına katılarak konuya ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi. Döviz gerçeklerini rakamlarla tek tek anlatarak CHP'ye ekonomi dersi veren Bulut, CHP'li Faik Öztrak ve ekibini adeta yerin dibine soktu. İşte CHP'nin karalama kampanyasına karşın rakamlarla Merkez Bankası döviz rezervi gerçekleri.

CHP'nin Merkez Bankası ile ilgili algı çalışması A Haber canlı yayınında ele alındı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "rezervler buharlaştı" iddialarına tek tek rakamlarla yanıt verdi.



İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un o açıklamaları:



Her şeyden önce iddialar cehalet kokuyor. Bilenlerin de bilinçli olarak başka tarafa çekmek amacıyla ortaya attığı iddialar. İyi niyetle "Rezervler azaldı mı?" sorusu soranları tamamen dışarıda bırakıyorum.









FAİK ÖZTRAK'I YERİN DİBİNE SOKTU!

Rezervler eridi mi erimedi mi sorusunu herkes sorabilir, herkesin hakkıdır. Ama birileri bildiği halde, 2001 krizinde Hazine Müsteşarı olduğu halde, 2001 krizini Türkiye'ye Kemal Derviş'le birlikte soktuğu halde hala çıkıp da bunu iddia ediyor; ki bu kişi Faik Öztrak'tır bunu biliyorsunuz! Kemal Derviş'le birlikte bu ülkeyi çok ciddi bir krize soktular.









RAKAMLARLA TEK TEK AÇIKLADI

Çok net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'de 2018-2020 arasındaki süreçte, dünya pandemi ile uğraşırken, Türkiye'deki rakamlara baktığınız zaman özellikle 2020 yılına net olarak baktığınız zaman 93 milyar dolarlık bir döviz ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Bu bölüm bölüm ayırdığınız zaman bir kısmının cari açığın finansmanında kullanıldığını, 10 milyar dolara yakın bir yabancı çıkışı olduğunu, ciddi anlamda bir altın ithalatı olduğunu ve içeriden yerleşiklerin de talep ettiği döviz miktarının şirketlerle birlikte tamamen karşılandığını görüyorsunuz.









Geçmişte Türkiye neden hep krize girdi? Döviz ihtiyacı karşılanamadığı için. Yani piyasalar döviz ihtiyacı olduğu zaman Türkiye bu ihtiyacı karşılayamayacak korkusuyla hep krizlere girildi.









CHP'YE EKONOMİ DERSİ

Bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz Türkiye'de dövizle ilgili bütün ihtiyaçlar karşılanmış. Bu bilanço bilinmesine rağmen sanki 128 milyar dolarlık net bir rezerv varmış gibi bunun satıldığını iddia ediyorlar. Şunu bile gözden kaçırıyorlar. "128 milyar dolar sattı" diyorsunuz. "Ne kadardan sattı?" diyoruz. Diyorlar ki "Doları düşük tutmak için 7 ile 8.50 arası sattı." Ortalaması 7.75-7.80'e gelir. 7.80'den sattığı dövizi 6.80-7 aralığında geri aldıysa yaklaşık 13 milyar dolar karı var. 13 milyar dolarlık bir kar elde etmiş olması gerekiyor. Yani bunu bile hesaplayamıyorsunuz. Öyle bir iddia ve iftira atıyorsunuz ki attığınız iddia aslında karşı tarafın çok ciddi bir kar elde ettiğini iddia ediyor.