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Yerli savaş uçağında yeni gelişme: Milli Muharip Uçağının ilk parçası üretildi!

Yerli savaş uçağında yeni gelişme: Milli Muharip Uçağının ilk parçası üretildi!
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Türkiye’nin yerli savaş uçağı milli muharip uçakta flaş bir gelişme yaşandı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın ilk parçasının üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kotil, üretilen parçanın fotoğrafını da paylaştı.

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Milli Muharip Uçağı (MMU) Geliştirilmesi Projesi'nde ana yüklenici konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uçağın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TEMEL KOTİL PAYLAŞTI: İLK PARÇA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ
Uçağın ilk parçası üretildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, parçanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı:

"Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi icin attığımız her adım bizim icin çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

EYLÜL AYINDA GÖRÜCÜYE ÇIKMIŞTI
Milli Muharip Uçağı, geçtiğimiz eylül ayında TEKNOFEST'te de görücüye çıkmıştı.

Temel Kotil, burada yaptığı açıklamada, 18 Mart 2023'te motoru çalıştıracak şekilde çalışmaları devam ettirdiklerini, uçağın 18 Mart 2025'te de uçacağını söylemişti.

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