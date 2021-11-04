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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
04.11.2021 19:37
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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yaptı.

Whatsapp grubu üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla 14 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyette sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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