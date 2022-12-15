Haberler Haber Videoları YER: Adana Kozan! Görenler uyarmaya çalıştı ama umursamadı! Seyir halindeki araçta sürüklenerek yolculuk kamerada

YER: Adana Kozan! Görenler uyarmaya çalıştı ama umursamadı! Seyir halindeki araçta sürüklenerek yolculuk kamerada

YER: Adana Kozan! Görenler uyarmaya çalıştı ama umursamadı! Seyir halindeki araçta sürüklenerek yolculuk kamerada
15.12.2022 10:21

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:24
Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine...
Haber 01:03
Beşiktaş eski Belediye Başkanı...
Haber 00:17
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Berlin...
Haber 01:26
'Ezel'den hırsız! Kanser...
Haber 02:27
Türkmen gazı için 3'lü zirve
Haber 05:52
Uyuşturucu satıcıları ve sahte...
Haber 01:31
CHP'li belediyeye rüşvet...
Haber 00:49
Erdoğan selzede ile görüştü!...
Haber 01:42
Antalya Kumluca'daki sel...
Haber 02:39
Bakan Yanık'tan CHP ve...
Haber 01:44
HDP'den TBMM'de provokasyon!...
Haber 48:03
Başkan Erdoğan'dan önemli...

Adana'dan akıllara durgunluk veren bir görüntü geldi. Seyir halinde olan otomobilin açık arka kapısından belinden aşağısı yerlerde sürüklenerek giden bir kişi yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Haber Videoları

Adana'da seyir halinde olan otomobilin açık arka kapısından belinden aşağısı yerlerde sürüklenerek giden bir kişi kameralara yansıdı.

SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER
Alınan bilgiye göre, Kozan karayolundan Sarıcam ilçesi istikametine seyir halinde olan 01 AEL 838 plakalı otomobilin arka koltuğunda yola sürünerek giden şahıs görenleri korkuttu.

UYARILARA RAĞMEN DURMADI
Durumu fark eden diğer sürücüler ise otomobili kullanan şahsı uyarmaya çalıştı.

Uyarılara rağmen otomobilin durmadığı ileri sürüldü.

Öte yandan olayın 12 Aralık'ta yaşandığı belirtildi.

SON DAKİKA