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Drift atan sürücüye 62 bin 340 TL ceza
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Drift atan sürücüye 62 bin 340 TL ceza

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 22:54

İstanbul Başakşehir’de, drift atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 62 bin 340 TL para cezası kesilen sürücü hakkında 3 aydan 2 yıla kadar ceza istemiyle adli işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 18 Kasım’da Başakşehir Bahçeşehir Atatürk Bulvarında drift atarak trafiği tehlikeye atan ve o anları sosyal medyada paylaşılan sürücü hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, sürücünün İ.A. isimli şahıs olduğu belirlendi ve sürücü bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, sürücü hakkında sürücü belgesiz araç kullanmaktan, drift yapmak, filmli cam, standart dışı plaka suçlarından toplamda 62 bin 340 TL para cezası kesildi. Emniyette işlemleri biten sürücü İ.A. hakkında, ‘Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldı.

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