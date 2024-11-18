Yenidoğan Çetesi mağduru anne baba A Haber'e konuştu: ''Bu çocuk buranın canlı bombası''

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy Adliyesi'nde, 21. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda görülen davaya dahil olmak isteyen Yenidoğan çetesi mağduru aile Ahsen - Adem Açıkyürek çifti A Haber'e konuştu. Bebekleri doğumdan sonra yoğun bakıma alınan anne Ahsen Açıkyürek ''Çocuğumun öleceğini gülerek anlatıyorlardı.'' derken baba Adem Açıkyürek ise ''Bu çocuk buranın canlı bombası, çıkabilir de çıkmayabilir de. Çocuğunuzun cenazesini almaya gelirsiniz.'' gibi sözlerle çete mensuplarının kendilerine kan donduran bir muamelede bulunduğunu aktardı.