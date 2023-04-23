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Yeni Altay Tankı TSK’ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni Altay Tankı TSK’ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
23.04.2023 22:24 - Son Güncelleme: 23.04.2023 22:24

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Yeni Altay Tankının Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla üretimine başladıklarını belirten Erdoğan, "Yeni Altay tankımız çok üstün kabiliyetlere sahip. Geliştirme sürecinde de pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı" ifadelerini kullandı. Hedeflerinin tam bağımsız savunma sanayii olduğunu altını çizen Başkan Erdoğan, "Mandacı kafalara inat en iyisini biz yaparız dedik ve yola koyulduk" dedi.

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