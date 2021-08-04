Haberler Haber Videoları Yediemin otoparkında yangın! Kahramanmaraş’ta otoparktaki 71 araç alev alev yandı! Soruşturma başlatıldı

Yediemin otoparkında yangın! Kahramanmaraş’ta otoparktaki 71 araç alev alev yandı! Soruşturma başlatıldı

Yediemin otoparkında yangın! Kahramanmaraş’ta otoparktaki 71 araç alev alev yandı! Soruşturma başlatıldı
04.08.2021 16:22 - Son Güncelleme: 04.08.2021 16:22
Ana Sayfa 02:26
2021 YAŞ kararları terfi atama...
Ana Sayfa 00:39
Sınır dışı edilecekler
Ana Sayfa 00:31
Müge Anlı Antalya'da yaralara...
Ana Sayfa 00:20
FETÖ'cü eski Yargıtay üyesi...
Ana Sayfa 04:04
Marmaris'te orman yangına...
Ana Sayfa 02:17
Ankara'da korkutan yangın!...
Ana Sayfa 02:12
Türkiye'deki yangınlarda son...
Ana Sayfa 14:02
Biz yangın bölgelerinden...
Ana Sayfa 03:13
Bakan Karaismailoğlu’ndan...
Ana Sayfa 28:20
Bakanlardan ortak açıklama
Ana Sayfa 01:13
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:45
Datça açıklarında 4.1 ve 4.6...

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş’ta bir yediemin otoparkında çıkan yangında 71 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan yediemin otoparkından çıkan yangına ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı, su tankerleri ve 50 civarında personel sevk edildi.



Otoparktaki yangın, hızla yayılarak diğer araçlara da sıçrarken, bir anda gökyüzünü kaplayan siyah duman kentin birçok noktasından görüldü.


Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, 71 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.



Otoparktaki araçların yanma anı ise drone ile havadan görüntülendi. Yangında bazı araçların patlayarak yandığı görüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Videoları