Yangınla mücadelede son durum! Bakan Kurum A Haber canlı yayınında açıkladı

Son dakika haberi... Türkiye'nin yangınla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalara ilişkin son durumu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında açıkladı. Kurum, "Zarar gören hayvanların tespiti zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılıyor bunlar için gereken adımları atacağız. Eş zamanlı konut yapımı için çalışacağız. Evlerin yapımı için çalışmalarımız sürüyor. 1 ay içerisinde inşaatlar başlayacak. En geç önümüzdeki yaz itibariyle evlerini ahırlarını camilerini inşa edeceğiz." dedi. Kurum, "Nasıl ki diğer illerde gereken adımları atıp vatandaşlarımızın yaralarını sardıysak burada da gereken adımları atacağız ve onların yaralarını saracağız. Burada 3 tane köyümüzü tamamen yenileceğiz. Bunlar bölgenin yöresel mimarisine uygun şekilde yapılacak. Orman alanlarımız hiçbir şekilde imara açılmayacak. Biz Bu iddiaları dikkate almıyoruz ve işimize bakıyoruz. Bundan önce bu işlem yapılması bundan sonra da yapılmayacak." şeklinde konuştu.

Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelen son bilgilere göre 174 yangının 161'i kontrol altına alındı.



ÇALIŞMALARDA SON DURUM NE?

Peki hasar tespit çalışmaları ne durumda? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınla mücadelede gelinen son noktayı A Haber canlı yayınında aktardı.



İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"33 mahallede çalışma yapıldı 3 mahallede çalışmalar devam ediyor. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrası gereken tüm adımlar atılacak. En kısa sürede vatandaşın yarasını sarmak için uğraşıyoruz. Vatandaşımız milletine güveniyor. Bizler de onları mahcup etmemek için çalışıyoruz.







VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK

Her mahalleye her köye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor onların ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. Hayvanlarımızı korumak için mücadele ediyoruz. 50 bin lira kadar eşya ve gereken yardımları yapacağız.

Zarar gören hayvanların tespiti zarar gören tarım alanlarının tespiti yapılıyor bunlar için gereken adımları atacağız. Eş zamanlı konut yapımı için çalışacağız. Evlerin yapımı için çalışmalarımız sürüyor. 1 ay içerisinde inşaatlar başlayacak. En geç önümüzdeki yaz itibariyle evlerini ahırlarını camilerini inşa edeceğiz.





VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan süreci çok yakından takip ediyor. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Bizler burada uykusuz ve yorgun olabiliriz ama vatandaşlarımızın bize olan güvenlerini hissettikçe moralimiz yükseliyor.

3 KÖY TAMAMEN YENİLENECEK

Nasıl ki diğer illerde gereken adımları atıp vatandaşlarımızın yaralarını sardıysak burada da gereken adımları atacağız ve onların yaralarını saracağız. Burada 3 tane köyümüzü tamamen yenileceğiz. Bunlar bölgenin yöresel mimarisine uygun şekilde yapılacak.





Orman alanlarımız hiçbir şekilde imara açılmayacak. Biz Bu iddiaları dikkate almıyoruz ve işimize bakıyoruz. Bundan önce bu işlem yapılması bundan sonra da yapılmayacak."