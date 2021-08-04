YAŞ kararları! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Musa Avsever atandı! Musa Avsever kimdir?

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Peki, Musa Avsever kimdir? 1. Ordu Komutanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi. Peki, Musa Avsever kimdir? 1. Ordu Komutanı Musa Avsever kaç yaşında, nereli? İşte detaylı bilgi...

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

İşte Musa Avsever'in hayatı;

MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever Kasım 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu.

2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti. 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

İŞTE YAŞ KARARLARI

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar emekliye sevk edilirken, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.

44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.