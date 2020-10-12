Yayına başlanan Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi! İstanbul'un simgelerinden biri olacak

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları geçtiğim Eylül ayında başlamıştı. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin söküm işlemlerinin 28’incisi Bakan Karaismailoğlu’nun katılımıyla dün gerçekleştirildi. Yayınlara başlanan Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi. İstanbul'un sembollerinden biri olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393.5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak.