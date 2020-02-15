Yavuz Sultan Selim 7/24 gözetim altında! İşte 322 metre yükseklikten İstanbul 15.02.2020 14:14

26 Ağustos 2016 yılında Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin mega projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü görkemli görüntüsüyle göz kamaştırıyor. İstanbul'un 3. gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki ekiplerin çalışmaları görüntülendi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü nasıl kontrol altında tutuluyor? Dünyanın en yüksekleri arasında gösterilen köprüden İstanbul manzarası nasıl görünüyor? İşte detaylar...

29 Mayıs 2013'te temeli atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 3 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. 26 Ağustos 2016 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan köprü, dünyanın sayılı köprüleri arasında... 59 metrelik genişliği ile bin 408 metrelik alan açıklığıla üzerinde raylı sistem olan en uzun asma köprü.

YÜKSEKLİĞİ 322 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

İstanbul Boğazı'nı üç noktadan bağlayan ana güzargahlardan biri konumunda olan köprü, muhteşem yapısıyla Türkiye'nin gururu olan projelerden bir tanesi durumunda. Köprünün Anadolu Yakası ayağındaki kulenin yüksekliği 318 metre, Avrupa Yakası yani Garipçe'de bulunan kulenin yüksekliği ise 322 metre yüksekliğinde.

REKOR SÜREDE TAMAMLANDI

29 Mayıs 2013 yılında temeli atılan köprü, 3 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. 26 Ağustos 2016 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan köprü dünyanın sayılı köprüleri arasında. 59 metrelik genişliği ve 1408 metrelik ana açıklığıyla üzerinde raylı sistem olan en uzun asma köprü olma özelliği de taşıyor.

7 GÜN 24 SAAT GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü tarafından kurulan kumanda merkezinde 7 gün 24 saat gözetim altında tutulan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde yaşanan en ufak bir olumsuzluk durumunda sahadaki diğer ekipler bölgeye sevk ediliyor.



